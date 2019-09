Alzheimer, accordo fra Regione, Aima e Anci

Iniziative di informazione congiunte in molti Comuni della Toscana. Esteso in tutta il territorio regionale il programma Gps Alzheimer

FIRENZE — In Toscana ci sono 86mila casi di demenza e di 47mila di questi sono persone malate di Alzheimer. Per costruire una comunità che abbia maggiore consapevolezza degli effetti di questa malattia, facendo sentire meno soli i pazienti e le loro famiglie, la Regione Toscana ha siglato un accordo con l'Aima e l'Anci finalizzato a promuovere iniziative di informazione in molti Comuni.

In occasione dell'accordo è stato fatto il punto sul Sistema Gps Alzheimer, messo a punto per soccorrere gli ammalati che escono di casa e perdono la strada del ritorno. Dopo una fase di collaudo, il servizio è disponibile in tutta la Toscana e per attivarlo basta rivolgersi all'Aima. L'associazione aiuta i familiari dei pazienti a compilare la scheda del progetto e a installare sul proprio telefono cellulare la app che consente di allertare 24 ore su 24 i soccorsi inviando un messaggio a un centro operativo gestito dall'associazione Esculapio.