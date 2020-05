Terrorismo, raffica di arresti tra gli anarchici

Blitz dei carabinieri del Ros per un attentato incendiario avvenuto a Bologna. Dodici anarchici arrestati. Perquisizioni anche in Toscana

FIRENZE — Sono 12 gli anarchici arrestati in un'operazione antiterrorismo del Ros e del comando provinciale di Bologna. L'accusa contro i presunti anarcoinsurrezionalisti sarebbe quella di aver effettuato un attentato incendiario con finalità terroristiche ed eversione dell'ordine democratico. I blitz sono stati messi in atto in Emilia Romagna, in Toscana e Lombardia, nelle città di Bologna, Firenze e Milano.

Le indagini dell'operazione denominata "Ritrovo", sono coordinante dalla procura di Bologna. Gli arrestati avrebbero diffuso anche materiale istigatorio anti-Stato.