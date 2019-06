Ballottaggi, ore 19, crollo dell'affluenza

Nel secondo di turno di voto per eleggere 18 nuovi sindaci toscani, l'affluenza alle urne è rimasta al di sotto del 40 per cento. Lo spoglio alle 23

FIRENZE — Alle 19 affluenza in picchiata ai ballottaggi delle amministrative 2019.

In Toscana i cittadini che si sono recati alle urne sono stati il 39,84 per cento contro il 55,52 di due settimane fa. Quasi sedici punti percentuali in meno.

Anche a livello nazionale, alle 19, l'affluenza media nei 136 Comuni alle urne è in forte diminuzione: 37,40 per cento contro il 54,62 del 26 Maggio.

Le votazioni proseguiranno fino alle 23, poi inizierà lo spoglio delle schede.

Vediamo tutti i dati a livello provinciale e comunale, con il raffronto con l'affluenza registrata alla stessa ora al primo turno:

PROVINCIA DI PRATO - affluenza media 40,51 per cento (56,32)

- Prato 40,51 (56,32)

PROVINCIA DI LIVORNO - affluenza media 39,18 per cento (53,37)

- Livorno 38,17 (51,75)

- Collesalvetti 33,93 (53,77)

- Cecina 40.59 (54,92)

- Piombino 48,43 (60,65)

- Rosignano Marittimo 36,16 (254,37)

- Capoliveri 58,78 (60,66)

PROVINCIA DI FIRENZE - affluenza media 36,07 per cento (57,80)

- Borgo San Lorenzo 34,43 per cento (58,14 al primo turno)

- Figline Incisa Valdarno 40,20 (60,05)

- Signa 32,35 (54,53)

PROVINCIA DI PISTOIA - affluenza media 33,18 per cento (55,4)

- Agliana 35,56 (56,60)

- Monsummano Terme 36,67 (54,45)

PROVINCIA DI AREZZO - affluenza media 44.96 (59,72)

- Cortona 48,96 (59,67)

- San Giovanni Valdarno 39,44 (59,79)

PROVINCIA DI SIENA - affluenza media 37,88 (56,67)

- Colle Val d'Elsa - 15,98 (19,08)

PROVINCIA DI PISA - affluenza media 42,56 (56,42)

- Ponsacco 42,69 (54,28)

- Pontedera 46,38 (57,32)

- San Miniato 38,75 (56,66)