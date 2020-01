Bancomat esplosi, tre colpi in poche ore

Malviventi scatenati in Toscana fanno saltare tre bancomat. Colpo grosso a Massa dove sono riusciti a portare via oltre 100mila euro

FIRENZE — Bancomat esplosi in poche ore in tre diverse province toscane. A Massa nella notte tra venerdì e sabato i malviventi utilizzando dell'esplosivo hanno fatto saltare in aria il bancomat della filiale di Carige nella frazione di Romagnano. La banda di ladri è riuscita a portare via un ingente bottino: circa 100mila euro, la cifra precisa però è ancora da quantificare. Poi sono fuggiti a bordo di un'auto. Sul fatto sta indagando la squadra mobile di Massa-Carrara. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La notte tra sabato e domenica ma questa volta in provincia di Pisa precisamente a Pontedera altro bancomat saltato. Qui la banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello automatico della Banca Popolare di Lajatico al Romito.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco di Pontedera. La squadra dei vigili del fuoco ha effettuato una verifica statica e di stabilità delle pareti della banca e del piano soprastante, al termine della quale sono stati scongiurati danni rilevanti. La banda, in questo caso, è riuscita a fuggire con un bottino di circa 20mila euro.

Poche ore prima a Monsummano in provincia di Pistoia altro sportello saltato in aria, questa volta quello delle Poste. Qui i ladri hanno riempito il bancomat di gas e poi l'hanno fatto esplodere. Anche qui sono fuggiti con migliaia di euro.

Negli ultimi mesi sono stati diversi i furti di questo tipo in tutta la Toscana.