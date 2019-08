Bioplastica, lo smaltimento diventa un rebus

Il WWF della Toscana ha chiesto al gestore dei servizi ambientali Alia spiegazioni sulla presunta impossibilità di smaltire la bioplastica con l'organico

FIRENZE — Sulla possibilità o meno di smaltire la bioplastica insieme ai rifiuti organici si è aperto un caso che, almeno nella piana fiorentina, sta facendo molto discutere. A chiedere spiegazioni ad Alia, che gestisce i servizi ambientali a Firenze, Prato e Pistoia, è stato il WWF Toscana.

"Alia - ha detto il delegato regionale Roberto Marini insieme al presidente del Comitato per il WWF di Pistoia e Prato Marco Beneforti - asserisce che gli imballaggi in bioplastica non possono essere riciclati insieme all'organico raccolto dai cittadini e che vengono smaltiti separatamente, insieme alla plastica tradizionale". Da qui la domanda del WWF che "chiede conto alla predetta società sul motivo per cui questa problematica non sia stata opportunamente spiegata alla cittadinanza, al fine del corretto conferimento dei rifiuti organici.

Anche perché, spiega ancora il WWF, "la bioplastica, oltre che per piatti, bicchieri e posate, viene utilizzata anche per realizzare i sacchetti in genere utilizzati per raccogliere l'umido".