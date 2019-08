Max Gazzè tra le mega forchette contro la plastica

Il cantante che si è esibito in Toscana ha lanciato l'appello per mettere al bando i prodotti usa e getta che invadono soprattutto le spiagge

GROSSETO — Enormi posate, bottiglie fuori misura e una mega cannuccia per spiegare che la plastica usa e getta ha ormai saturato l'ambiente e che è l'ora di farla finita. L'appello contro la plastica monouso stavolta lo ha lanciato il cantautore romano Max Gazzè dal palco di Festambiente a Rispescia, facendosi promotore della campagna di Legambiente #Usaegettanograzie.

Una vera emergenza che la Toscana da tempo ha deciso di contrastare anche attraverso iniziative regionali e che, secondo l'ultima indagine Beach Litter 2019, mostra che su 93 litorali italiani monitorati si trovano 10 rifiuti ogni passo. Nell'81 per cento dei casi si tratta di plastica, monouso in particolare, cioè bottiglie, bicchieri, cannucce e buste.

Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, in una nota, ha spiegato che "deve essere recepita la più presto la direttiva europea" e che occorre "alzare l'asticella con obiettivi e target di riduzione ancora più ambiziosi, approvando tra l'altro anche la norma sul 'fishing for litter' per permettere ai pescatori di tutta Italia di fare gli spazzini del mare". Aspetto, quest'ultimo, su cui da tempo la Toscana lavora.