In Toscana 15 nuovi casi di Covid, i guariti superano i contagiati

Salgono a 9.802 le persona contagiate dal virus. Cinque dei nuovi positivi sono stati scoperti grazie al test sierologico

FIRENZE — Finalmente in Toscana il numero di persone guarite dal Covid-19 supera quello dei contagiati. Con 15 nuovi casi diagnosticati in 24 ore, il numero complessivo dei positivi è salito a 9.802. I guariti invece sono cresciuti del 5% arrivando a 5.002: rappresentano il 51% del totale degli infettati.

C'è un altro aspetto da sottolineare spulciando i dati del nuovo rapporto giornaliero della Regione: 5 dei nuovi 15 casi sono stati individuati attraverso la campagna di screening sierologici intrapresa dalla Regione a fine aprile. Ovvero sono persone che prima hanno fatto il test sul sangue per la ricerca di anticorpi e poi, visto l'esito positivo, sono state sottoposte anche al tampone che ha confermato il contagio.

Ad oggi i tamponi eseguiti complessivamente sono 184.851, 5.382 in più rispetto a ieri. Quelli analizzati oggi sono 4.472.

Si registrano anche 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 86,6 anni.

Tolti i guariti e i deceduti, gli attualmente positivi sotto sorveglianza sanitaria sono oggi 3.841, il 5,7% in meno di ieri.

L'indice di contagiosità continua a rimanere sotto lo 0,6.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

- 3.333 i casi complessivi a oggi a Firenze (11 in più rispetto a ieri), 542 a Prato (3 in più), 652 a Pistoia,

- 1.030 a Massa Carrara (1 in più), 1.329 a Lucca, 868 a Pisa, 535 a Livorno,

- 665 ad Arezzo, 427 a Siena, 421 a Grosseto.

La Toscana si conferma al 10mo posto in Italia come numerosità di casi,

Sono 3.462 persone infettate dal virus e in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 187 rispetto a ieri, meno 5,1%). S

Sono invece 9.638 (meno 165 rispetto a ieri, meno 1,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 4.420, Nord Ovest 4.586, Sud Est 632).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 379; 45 in meno di ieri (meno 10,6%) di cui 72 in terapia intensiva (meno 5 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 12 di marzo 2020 per le terapie intensive.

Ad oggi sono 959 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 345 a Firenze 44 a Prato, 76 a Pistoia, 136 a Massa Carrara, 129 a Lucca, 78 a Pisa, 53 a Livorno, 44 ad Arezzo, 28 a Siena, 18 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.