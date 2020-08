Tamponi a Linate, i passeggeri: «Poca fila, molto comodo farlo in aeroporto» Tamponi a Linate, i passeggeri: «Poca fila, molto comodo farlo in aeroporto»

Politica sabato 22 agosto 2020 ore 10:36

Regionali 2020, ultime ore per presentare le liste

Ultimo scorcio di tempo per depositare le liste in Corte d'Appello poi il via alla campagna elettorale. I candidati presidente in Toscana