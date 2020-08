​ Maggiorenni il 21 settembre ma non potranno votare

Ci sono giovani iscritti alle liste elettorali per il voto del 20-21 Settembre che però non avranno il diritto di andare alle urne. Ecco perchè

FIRENZE — Il 21 Settembre 2020 sarà il secondo giorno di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana e per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Ma i diciottenni che diventeranno maggiorenni nel secondo giorno di votazioni, il 21 Settembre appunto, non potranno andare a votare, anche se formalmente iscritti alle liste elettorali e con la maggiore età raggiunta. Questa situazione particolare è dovuta alla norma per cui “non possono essere ammessi al voto, né considerati elettori, i nati nel periodo compreso dal 21 settembre fino al 31 dicembre 2020”.

Quindi i Comuni stanno procedendo alla cosiddetta “revisione dinamica” delle liste elettorali per individuare proprio quegli iscritti che non avranno compiuto il 18mo anno di età alla data del 20 settembre 2020, “giorno stabilito per la votazione ai fini del computo dei termini”.