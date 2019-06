Cantiere in Fi Pi Li, nove treni fermano a Empoli

Fermata straordinaria di nove regionali sulla tratta Firenze-Pisa per offrire un'alternativa all'auto a chi usa la strada di grande comunicazione

FIRENZE — Chi di norma si sposta sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno dal 9 giugno avrà un'alternativa in più per lasciare l'auto e non incappare nelle code inevitabili in prossimità del maxi cantiere aperto tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Si tratta di nove treni regionali che eccezionalmente fermeranno anche a Empoli anziché correre senza fermate tra Firenze e Pisa. Il provvedimento è stato adottato da Trenitalia su richiesta della Regione proprio per alleviare i disagi causati dal cantiere. Le variazioni di orario saranno pubblicate sul sito di Trenitalia dall'8 giugno.

Queste le fermate aggiuntive dei treni regionali sulla direttrice Livorno/Pisa-Firenze: Treno 3150 (da lunedì a sabato): partenza da Pisa ore 11.12, fermata a Empoli ore 11.36, arrivo a Firenze Santa Maria Novella ore 12.01; Treno 3154 (da lunedì a domenica): partenza da Livorno ore 12.52, fermata a Pisa ore 13.09, fermata a Empoli ore 13.36, arrivo a Firenze SMN ore 14.01; Treno 3156 (da lunedì a sabato): partenza da Livorno ore 14.52, fermata a Pisa ore 15.09, fermata a Empoli ore 15.36, arrivo a Firenze SMN ore 16.01; Treno 3178 (da lunedì a domenica): partenza da Livorno ore 18.52, fermata a Pisa ore 19.09, fermata a Empoli ore 19.36, arrivo a Firenze SMN ore 20.01

Questo invece l'elenco delle fermate aggiuntive in direzione Firenze-Livorno/Pisa: Treno 3151 (da lunedì a domenica): partenza da Firenze SMN ore 11.00, fermata a Empoli ore 11.22, fermata a Pisa ore 11.52, arrivo a Livorno ore 12.11; Treno 3163 (da lunedì a sabato): partenza da Firenze SMN ore 13.00, fermata a Empoli ore 13.22, Pisa a. 13.52, fermata a Livorno ore 14.11; Treno 3167 (da lunedì a domenica): partenza da Firenze SMN ore 15.00, fermata a Empoli ore 15.22, fermata a Pisa ore 15.52, arrivo a Livorno 16.11; Treno 3177 (da lunedì a sabato): partenza da Firenze SMN ore 17.00, fermata a Empoli ore 17.22, fermata a Pisa ore 17.52, arrivo a Livorno ore 18.11; Treno 3179 (da lunedì a domenica): partenza da Firenze SMN ore 19.00, fermata a Empoli ore 19.22, fermata a Pisa 19.52 permanente.

Per risolvere in tempi rapidi i problemi legati al traffico a causa del cantiere, la giunta regionale toscana ha anche deciso di istituire una cabina di regia che comprende tutti i soggetti coinvolti: oltre alla Regione, dunque, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni e la società AVR S.p.a, che gestisce l'infrastruttura stradale.