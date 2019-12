Capodanno 2020, tutte le piazze in festa

Salutare il nuovo anno nelle città toscane: le feste da Firenze a Pistoia, passando per la Versilia, Pisa, Lucca, Massa, Livorno, Grosseto e Siena

FIRENZE — Sono tante le città che aprono le proprie piazze ai festeggiamenti per salutare l'arrivo del 2020 e dire addio al 2019. Tra brindisi e concerti le mete più apprezzate per queste vacanze sono in Toscana.

A Firenze sarà un Capodanno diffuso, con venti piazze e concerti per tutti i gusti, con proposte che spaziano dalla musica al light-show, all’intrattenimento per bambini. In Piazza della Signoria, dalle 22 alle 01, il Cirk Fantastik in collaborazione con Cirko Vertigo realizzerà, uno spettacolo di acrobatica e danza aerea. Soul, jazz, r&b sul sagrato di Piazza San Lorenzo, fra cui Eric B. Turner, un grande vocalist in stile gospel, blues, r&b, funk e jazz, che aprirà la serata. A seguire James Senese, storico sassofonista e vocalist.

Grande serata di gospel sul sagrato di Piazza Duomo, con He made the moon and stars, spettacolo a cura dell’Associazione Culturale Musart. In Piazza Poggi performance di musica dance, Dancing in the moonlight, con tre artisti molto diversi come Matthew Herbert, Interstellar Funk e Dukwa. In Piazza SS. Annunziata con il toscanissimo Cristiano Militello, il Prof Lorenzo Baglioni, le parodie musicali de iMasa e un super gran finale con la musica dance, suonata dal vivo dagli Eurotunz. In Piazza del Carmine Radio Bruno porterà il rap da alta classifica di Mr.Rain e la star di X-Factor Martina Attili, e poi il cantautore fiorentino D’Iuorno, il set di DJ-V, Karaoke Contest.

Sul sagrato di Santa Maria Novella si potrà assistere a un concerto di musica classica sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe Lanzetta con un repertorio dedicato ai piu’ celebri walzer e polke della tradizione viennese, e un omaggio speciale all'opera di Gioacchino Rossini e Ennio Morricone. L’Oltrarno sarà attraversato da due marching band in stile New Orleans, la Zastava Orchestra e i Pulsar.

A Scandicci a scaldare la serata sarà la Bandabardò e il gruppo di emergenti Kids .

A Prato in Piazza San Francesco concerto gratuito della band Ex-Otago, e l'apertura è affidata alla band pratese Fantasia Pura Italiana. Non solo in piazza ma anche le vie del centro storico diventano un concerto con il Capodanno Movie&Live Music.

A Pistoia in piazza del Duomo, tanta musica con l'apertura del gruppo pistoiese The Fooots. Poi a seguire il concerto dei The Good Fellas, che suoneranno pezzi di repertorio da Buscaglione a Carosone, da Celentano a Modugno ma anche Elvis Presley e Frank Sinatra.

A Lucca in piazza San Martino Dj Federico Avanzati accompagnerà il pubblico fino al concerto della band Fotonika. Poi la classica premiazione del Lucchese dell'anno.

A Pisa in piazza Dei Cavalieri protagonista Dario Ballantini in “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”, che si esibirà sul palco a partire dalle 22 fino al momento del brindisi alle 24. Contemporaneamente allo spettacolo di Ballantini, in Logge dei Banchi si potrà ballare con la musica Rememories ’90 e a partire dalle 24 lo spettacolo pirotecnico illuminerà i lungarni per augurare un buon 2020 a tutta la città. La musica proseguirà in contemporanea in piazza dei Cavalieri e in Logge dei Banchi fino alle 1,30.

A Pontedera ricco spettacolo musicale, con Mietta protagonista assieme a Patty Pravo, Alessio Bernabei, Le Deva e l'animazione di Radio Stop Party completando il cartellone dell'evento in Piazza Martiri delle Libertà.

A Viareggio un Capodanno nel segno delle maschere, con Dj Marco Bresciani e Daniele Maffei in piazza Mazzini sul Belvedere delle Maschere, poi spettacolo pirotecnico.

A Marina di Massa in piazza Betti saliranno sul palco la cantante Mietta, il rapper Sensei e il dj Nico Craminati.

A Siena in piazza del Campo il mattatore sarà Paolo Ruffini con la compagnia Mayor Von Frinzius con il noto spettacolo ‘Up&Down’ a partire dalle 21. Dopo lo spettacolo sarà la volta del gruppo "Le voci Sole" e gli "80 febbre". In piazza del mercato andrà invece in scena lo swing, con la musica del quartetto Lindy Box Swing Band. In Piazza Indipendenza musica latina, e in piazza Tolomei la musica dei Jaguari.

A Grosseto spettacolo in piazza dante con il comico Gianluca Fubelli e la musica degli Abba Dancing Dream, poi la festa andrà avanti con il dj Roberto Target.

Ad Arezzo il nuovo anno si saluta in piazza Grande e l'evento partirà con il djset di Elia Perrone, i The Shakers, poi il maestro Enzo Scartoni con il suo Music Show. Poi spazio agli ospiti più attesi come Frankie hi-nrg mc. A seguire il djset di Ivreatronic.

Livorno Piazza della Repubblica ospiterà le tribute band All you need is love che proporranno i brani più famosi dei Beatles e la AbbaDream che omaggeranno gli Abba. Sul palco anche la comicità di Alessia Cespuglio e Claudio Marmugi. Poi sarà la volta del quartetto della Baro Drom Orkestra.