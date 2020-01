La Toscana dà il benvenuto al 2020 in piazza

Tantissime persone hanno deciso di passare il Capodanno all'aperto, tra musica, concerti, brindisi in strada e fuochi di artificio. Banditi i botti

FIRENZE — Una valanga di iniziative organizzate dai Comuni alle quali in tantissimi hanno risposto. Musica e concerti di piazza, brindisi e fuochi di artificio.

A Firenze, Capodanno diffuso in 20 piazze con spettacoli per tutti i gusti. A Pontedera Patty Pravo ha incantato la piazza.

A Pisa si è potuto assistere al sempre emozionante spettacolo dei fuochi di artificio sui Lungarni. In tantissimi si sono dati appuntamento per il tradizionale spettacolo pirotecnico, ma sono stati molto seguiti e apprezzati anche gli altri due eventi messi in campo dal Comune. Quello di piazza dei Cavalieri, con Dario Ballantini e il suo omaggio a Lucio Dalla e la disco music in Logge di Banchi.

A Siena in piazza del Campo lo spettacolo di Paolo Ruffini. E tantissime altre iniziative nelle città e nei centri di varie località della regione. Nello spirito di stare insieme e festeggiare l'anno che è arrivato.