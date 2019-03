Clima, tutti con Greta per lo sciopero mondiale

Sei le città toscane che aderiscono allo sciopero mondiale per il clima seguendo l'attivista svedese Greta Thunberg, proposta per il premio Nobel

FIRENZE —

In Toscana sono 6 le città mobilitate per i Fridays For Future che seguendo l'esempio di Greta Thunberg, si ritroveranno in piazza domani 15 marzo per il Global Climate Strike.

A Firenze, Barga, Carrara, Gallicano, Grosseto e Viareggio i ragazzi e le ragazze toscane manifesteranno insieme a quelli di tutto il mondo, per un appuntamento che conta ormai quasi 1.000 città grandi e piccole del globo per una mobilitazione che, senza alcun simbolo di partito, chiede a gran voce a tutti i politici che perseguano l’obiettivo dell’accordo, stipulato a Parigi nel 2015, di contenere il global warming, il surriscaldamento globale, molto al di sotto della soglia dei 2 gradi centigradi entro il 2040, attraverso una regolazione delle emissioni di gas serra.

Intanto è notizia di questa mattina che l'attivista sedicenne Greta Thunberg è stata proposta per il premio Nobel per la pace da tre parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento per il suo impegno contro la crisi climatica e il riscaldamento globale, come riporta il settimanale Time.