Congresso Pd Toscana, Bonafè e Fabiani in corsa

Alle primarie nei circoli hanno votato quindicimila iscritti, il 36,2 degli aventi diritto. Domenica 14 ottobre le primarie aperte

FIRENZE — La commissione regionale del Pd toscano per il congresso ha ratificato i risultati della prima fase del congresso nei circoli.

Si sono recati al voto 15.009 iscritti pari al 36,23% degli aventi diritto. La candidata a segretario regionale Simona Bonafe’ ha riportato il 67,88 per cento dei voti. Il candidato Valerio Fabiani il 32,12 per cento.



Bonafe’e Fabiani saranno dunque i candidati alle primarie aperte del 14 ottobre,

La commissione ha anche accettato le liste collegate ai candidati segretario, contenenti i nomi dei candidati all’assemblea regionale che sara’composta da 500 membri. Ad ogni candidato sara’collegata una sola lista: quella collegata alla candidata Bonafe’ si chiama “Bonafè. Insieme per la Toscana” e quella collegata a Fabiani “Ripartiamo. Un’altra idea di partito. Fabiani segretario”. Entrambe le liste sono state presentate in tutti i collegi della regione.

Tramontata l'ipotesi di una seconda lista a sostegno di Bonafè e guidata dall'ex deputato Federico Gelli.