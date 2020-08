Controesodo con code e acquazzoni in Toscana

Le piogge improvvise e particolarmente intense all'origine di code improvvise e rallentamenti soprattutto in A1 e verso il mare sulla A11

FIRENZE — Controesodo contrassegnato dalla perturbazione che nelle ultime ore si è abbattuta con violenza soprattutto sulla parte nord ovest della Toscana. Nel corso della giornata, fin dalla mattina, sono state segnalate code in particolare sulla A1 con rallentamenti che si sono formati all'improvviso a causa del sopraggiungere degli acquazzoni a macchia di leopardo, con tutti i rischi connessi alle frenate repentine specialmente su asfalto bagnato.

Autostrade nel primo pomeriggio segnalava code sulla A1 in particolare tra Arezzo e Incisa - Reggello sia in direzione Nord che verso Sud. Traffico molto intenso anche intorno a Firenze, tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante sempre a causa del maltempo. Problemi, per la pioggia intensa, anche sulla Direttissima, sempre in A1 e su tutta la A11 tra Firenze Peretola e Pisa Nord.