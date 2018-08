Corecom, gara tra videomaker contro la violenza

Pubblicato un bando per realizzare spot video e radio contro ogni forma di violenza. Un premio anche alla migliore tesi di laurea in comunicazione

FIRENZE — Il Corecom Toscana ha presentato due nuovi bandi di concorso in scadenza il prossimo 30 settembre. Uno premia con 4mila euro la migliore tesi di laurea in comunicazione discussa nell'anno accademico in corso in un ateneo toscano al termine del percorso magistrale.

L'altro, “Toscana in spot', è rivolto a videomaker e autori radiofonici toscani e mette a disposizione 15mila euro da destinare ai migliori spot, 3 per la tv e 3 per la radio, dedicati al contrasto alla violenza di genere. Con una novità importante: la colonna sonora degli spot dovrà essere scelta tra le canzoni vincitrici del concorso 'Mai in silenzio' della Regione Toscana contro la violenza.

Un modo per indurre soprattutto i giovani toscani a riflettere sulla piaga sociale della violenza di genere.