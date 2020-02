Coronavirus, i turisti cinesi sull'auto a noleggio

Marito e moglie contagiati dal virus e ricoverati all'ospedale Spallanzani sono ancora in isolamento. Hanno pernottato nel centro di Firenze

FIRENZE — I medici dell'Ospedale Spallanzani di Roma si sono dichiarati ottimisti sulle condizioni di salute dei due turisti originari della provincia di Whuan ricoverati da mercoledì scorso in totale isolamento.

Durante il viaggio in Italia i due pensionati di 66 e 65 anni hanno visitato alcune località, pernottando anche a Firenze la notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio. I primi sintomi sarebbero stati avvertiti a Roma, da qui il ricovero in ospedale e le misure di precauzione adottate presso la struttura ricettiva che li ha ospitati nella capitale.

Per quanto riguarda il soggiorno fiorentino, non sono state adottate misure nei confronti della struttura del centro storico presso la quale la coppia ha pernottato. Dopo essersi separati dalla comitiva, a Parma si sono affidati ad un servizio di noleggio auto con conducente che li ha condotti in Toscana, nel capoluogo. Gli esami effettuati sul conducente, che ha trascorso alcune ore in compagnia della coppia, hanno dato esito negativo.

Intanto il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza ed ha affidato ad un commissario la gestione della fase emergenziale. Il Commissario straordinario è Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile che dovrà gestire i 5 milioni stanziati per affrontare la prima fase di criticità.