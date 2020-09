Al via i recuperi a scuola, in Toscana vince la presenza

E' iniziato in classe il 70% dei corsi di recupero per studenti col debito organizzati nelle scuole toscane. Primo test di rientro

FIRENZE — L'anno scolastico dell'era Covid è ufficialmente iniziato oggi con la partenza, anche in Toscana, dei corsi di recupero per gli studenti passati con il "debito" all'anno successivo. La data del 1 Settembre era infatti quella stabilita dal Ministero dell'Istruzione per l'avvio dei recuperi a due settimane dal 14 settembre che segnerà invece la vera ripresa delle lezioni dopo la lunga chiusura degli istituti scolastici per la pandemia.

Alla fine del primo giorno di ripartenza dei corsi di recupero (che ufficialmente si chiamano PAI cioè "Piani di Apprendimento Individualizzato", il bilancio segnala che circa il 60-70 per cento degli studenti è tornato in classe per svolgerli in presenza, mentre il resto li ha seguiti tramite l'ormai ben nota didattica a distanza.

I corsi partiti oggi riguardavano "prevalentemente la seconda area di secondo grado e in misura minore la seconda area di primo grado", ha spiegato il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Roberto Curtolo che ha anche sottolineato come la didattica a distanza sia stata utilizzata soprattutto dalle "scuole che già all'inizio erano più strutturate su questo ambito".

Non essendo moltissimi gli studenti in questa prima fase del rientro a scuola, i problemi di distanziamento oggi sono stati praticamente inesistenti. Il vero test sarà il 14 Settembre quando tutti gli studenti toscani torneranno in classe. Intanto, in ogni caso, buona la prima.