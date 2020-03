Il contagio corre in Toscana, positivi in 2.277

In ventiquattro ore i tamponi positivi al Covid-19 sono aumentati di 265. Altri 19 decessi. In terapia intensiva ci sono 215 pazienti

FIRENZE — Un'altra giornata nera in Toscana sul fronte dell'emergenza Covid-19 con 265 nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nell'ultimo bollettino della Regione Toscana. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale a 2.277. I decessi sono 91, con un incremento di 19 rispetto a ieri. Le guarigioni virali sono 18 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 24 le guarigioni cliniche.

Dei 2277 tamponi risultati positivi questa è la suddivisione per provincia di segnalazione:

- 514 Firenze, 215 Pistoia, 129 Prato (totale Asl centro: 858),

- 356 Lucca, 281 Massa-Carrara, 234 Pisa, 130 Livorno (totale Asl nord ovest: 1001)

- 120 Grosseto, 144 Siena, 154 Arezzo (totale sud est: 418)

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 921 di cui 215 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 1.355 tamponi. In isolamento domiciliare ci sono 8.765 persone domiciliare in tutta la Toscana: 3.306 nella Asl centro, 2702 nella Asl nord ovest, 2857 nella Asl sud est.

Questi i 19 decessi di persone risultate positive al Covid-19 che si sono registrati in Toscana da ieri:

- Uomo, 80 anni, Livorno;

- Uomo, 80 anni Tresana (Massa);

- Uomo, 85 anni Massa;

- Uomo, 76 anni Massa;

- Uomo, 77 anni Seravezza;

- Uomo

- Uomo, 87 anni Pisa;

- Uomo, 78 anni Massa;

- Uomo, 84 anni Firenze;

- Uomo, 84 anni Pisa;

- Uomo, 79 anni Rosignano Marittimo,

- Uomo, 78 anni Castelnuovo Garfagnana;

- Uomo, 81 anni Signa; F

- Donna, 75 anni Prato;

- Uomo, 58 anni Reggello;

- Donna, 81 anni Campi Bisenzio;

- Uomo, 84 anni Firenze;

- Uomo, 86 anni Agliana (PT);

- Uomo, 67 anni Pistoia;

- Uomo, 91 anni Badia Tedalda.