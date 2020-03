"Mio ultimo atto: 300 nuovi posti di intensiva"

Annuncio del governatore Rossi. I nuovi posti letto rimarranno a disposizione della Protezione civile anche dopo la fase emergenziale per il Covid

FIRENZE — Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha annunciato in un'intervista a Sky Tg 24 la creazione di 300 posti di terapia intensiva in Toscana a disposizione della Protezione Civile. "La modernità dei nostri ospedali è un elemento chiave nel contenimento che stiamo attuando per il coronavirus. Inoltre con i nuovi ospedali abbiamo aumentato di un terzo i posti di terapia intensiva". Adesso "nei vecchi ospedali abbiamo trovato la possibilità di ricavarne altri 300. E' mia intenzione che questi vengano dotati definitivamente con i ventilatori e poi li voglio tenere così. Sarà l'ultimo atto che farò da presidente della Toscana".

Parlando dell'emergenza sanitaria, Rossi ha poi aggiunto: "La prima cosa che ci dovrebbe insegnare è che dovremmo avere un'industria nazionale per realizzare ventilatori e mascherine senza le quali non possiamo pensare di mandare alla guerra l'esercito straordinario di medici e infermieri".

Rossi è poi intervenuto sull'ulteriore stretta disposta ieri sera dal Governo con la decisione di chiudere fino al 3 aprile tutte le attività che non siano "strettamente necessarie, cruciali, indispensabili a garantire beni e servizi essenziali"

"Apprezzo la decisione del Governo sulle fabbriche - ha aggiunto - E' il momento dell'unità". E riguardo alla Toscana ha precisato: "Non abbiamo scelto di chiudere i supermercati nei giorni festivi perché chi lo ha fatto ha anìvuto ritorno negativo".