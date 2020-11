In Toscana 72 vittime in più e 1.351 nuovi positivi

I nuovi contagiati aumentano e diventano il 18,9% dei casi sospetti sottoposti a test. In calo i ricoveri e i positivi in quarantena a casa

FIRENZE — In Toscana oggi sono stati inseriti 1.351 i positivi nel bollettino quotidiano della Regione sull'epidemia di Covid, 779 identificati in corso di tracciamento e 572 da attività di screening. L'età media è di 48 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

I nuovi positivi sono quindi aumentati rispetto ai 986 di ieri ma va detto che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti molti più tamponi: 16.999 contro i 14.800 di ieri. Escludendo i tamponi di controllo, sono stati testati 7.144 casi sospetti di Covid di cui è risultato positivo il 18.9% (ieri la percentuale era più bassa, il 14,8%). A questi si aggiungono 2.623 tamponi antigenici rapidi.

Gli attualmente positivi sono oggi 48.135, con un calo del 2,3% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in ospedale sono 1.993 - ben 47 in meno rispetto a 24 ore fa - di cui 281 in terapia intensiva (5 in meno). La diminuzione dei ricoveri è un dato positivo ma ovviamente dipende anche dall'alto numero di decessi, oggi 72, il numero più elevato mai toccato in Toscana dall'inizio dell'epidemia.

Altre 46.142 persone contagiate dal Covid sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintom, ben 1.098 in meno rispetto a ieri. Continuano a diminuire anche le persone in quarantena dopo un contatto stretto con un contagiato, oggi sono 45.934, 1.419 in meno rispetto a ieri (Asl Centro 16.065, Nord Ovest 20.448, Sud Est 9.421).

Le 72 vittime inserite nel bollettino regionale di oggi sono 42 uomini e 30 donne con un'età media di quasi 83 anni. Alcuni sono deceduti nelle scorse settimane e inserite nel bollettino solo ora. Relativamente alla residenza, 32 abitavano in provincia di Firenze, 12 a Prato, 5 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 5 a Pisa, 10 a Livorno, 2 a Siena, 2 a Grosseto. Il totale delle vittime del nuovo coronavirus in Toscana sale a 2.450.

I guariti crescono del 5,2% - oggi sono 2.424 - e raggiungono quota 48.742 (49,1% dei casi totali).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 28.014 i casi complessivi ad oggi a Firenze (374 in più rispetto a ieri), 8.785 a Prato (100 in più), 8.619 a Pistoia (164 in più),

- 6.186 a Massa (52 in più), 9.866 a Lucca (156 in più), 13.557 a Pisa (187 in più), 6.993 a Livorno (108 in più),

- 9.201 ad Arezzo (123 in più), 4.059 a Siena (39 in più), 3.492 a Grosseto (48 in più).

Sono 638, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro (somma delle province di Firenze, Prato, Pistoia), 503 nella Nord Ovest (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno), 210 nella Sud est (Arezzo, Siena, Grosseto).

La Toscana scende di nuovo all'ottavo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2.663 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 2.453 x100.000). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.409 casi x100.000 abitanti, Pisa con 3.235, Massa Carrara con 3.174, la più bassa Siena con 1.519.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 65,7 x100.000 residenti contro il 86,2 x100.000 della media italiana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (143,2 x100.000), Firenze (89,4 x100.000) e Pistoia (63,6 x100.000), il più basso a Grosseto (23,5 x100.000).