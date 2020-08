Covid, altri quattro bambini infettati in Toscana

Sono due bambini che vivono nel Grossetano e due fratellini di Pavia che erano in vacanza in Versilia con i loro genitori, anche loro positivi

FIRENZE — Ci sono altri due bambini, due fratellini, contagiati dal Covid in Toscana. Si tratta di due bimbi di 10 e 8 anni che erano in vacanza in Versilia con i loro genitori, anche loro risultati positivi al tampone naso faringeo. La famiglia, di Pavia, è rientrata in Lombardia. I bambini stanno bene e sono asintomatici. L'Azienda sanitaria di Pavia e la Toscana Nor Ovest stanno facendo tutti gli accertamenti necessari per tutti i loro contatti e, ovviamente, la quarantena per l'intero nucleo famigliare.

Si allunga quindi la lista dei bambini contagiati dal coronavirus nella nostra regione, oltre ai due bambini pavesi ieri la Asl sud est ha segnalato anche una bambina di 11 anni di Massa Marittima già in isolamento domiciliare in quanto un contatto di un caso noto e un'altra bambina di 8 anni di Magliano in Toscana, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Secondo i dati dell'Agenzia regionale di sanità, dall'inizio dell'epidemia al 3 Agosto scorso i bambini e i ragazzi da zero a 19 anni che avevano contratto il Covid in Toscana erano 376. Un dato purtroppo destinato ad aumentare.