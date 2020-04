Covid, contagiati 6.379 toscani, 23 nuove vittime

In un giorno 206 nuovi casi positivi sul territorio regionale a fronte di 4.334 tamponi. Le guarigioni salgono a 430 mentre i decessi sono 392

FIRENZE — Sono 206 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino della Regione Toscana. In aumento i nuovi casi positivi (ieri erano stati 172) e di nuovo in crescita anche il numero di decessi: 23 rispetto ai 19 di ieri per un totale di 392. Ancora in calo i ricoveri ordinari in ospedale (-21 rispetto a ieri) per un totale di 1.066 e anche quelli in terapia intensiva (-3) per un totale di 260.

Ad oggi sono dunque 6.379 i contagiati dall’inizio dell’emergenza.

Le guarigioni cliniche e virali diventano 439 e continuano ad essere superiori al numero delle vittime. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus: nella quasi totalità dei casi, si tratta infatti di persone che avevano patologie concomitanti. I 23 decessi sono così distribuiti sul territorio regionale: 10 in provincia di Firenze; 2 Prato; 2 Pistoia; 3 Pisa; 3 Lucca; 1 Massa Carrara; 2 Grosseto.

Questa è la suddivisione dei positivi per provincia di segnalazione:

- 1.871 Firenze, 450 Pistoia, 345 Prato (totale Asl centro: 2.666),

- 954 Lucca, 769 Massa-Carrara, 592 Pisa, 349 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.664),

- 290 Grosseto, 361 Siena, 398 Arezzo (totale sud est: 1.049).

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 60.985 tamponi, su 52.690 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore, ne sono stati fatti 4.334.

Sono invece 15.915 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 7.726 nella Asl centro, 6.885 nella Asl nord ovest, 1.304 nella Asl sud est.