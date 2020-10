Il desolante autunno degli hotel a prezzi stracciati

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Firenze sul podio delle città italiane con l'abbattimento dei prezzi più pesante delle camere per colpa del Covid. Ad Agosto era dodicesima

FIRENZE — Camere d'albergo a prezzi stracciati ma vuote negli hotel. Quelle che a marzo, agli esordi dell'epidemia di Covid gli albergatori anche in Toscana avevano descritto come nubi nere al'orizzonte sono diventate una tempesta dalla quale l'assenza di turisti e congressi, soprattutto nelle città d'arte, non è dato di mettersi al riparo.

L'ultima rilevazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di settembre, riporta l'agenzia Ansa, mostra che a Firenze la riduzione dei prezzi di alloggio causata dall'emergenza sanitaria è stata del 19,6% dal 7,5% di Agosto: il capoluogo toscano, dalla dodicesima posizione di due mesi fa, sale quindi sul podio delle città italiane con l'abbattimento maggiore dei prezzi dopo Milano (-20,2%) e Venezia (-17,7%).

Colpa, si spiega, dell'assenza conclamata dei turisti sì, ma anche dei convegni, degli eventi fieristici e dei congressi che di solito si svolgevano dopo l'estate.

Non va meglio nelle altre città italiane: a Verona il crollo è del 14,5%, a Bologna del 13,8%, a Roma del 13,1%.