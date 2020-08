Covid, in 24 ore altri 44 nuovi casi toscani

Lieve decrescita dei contagi da Covid in Toscana, dei nuovi casi registrati 9 sono rientri dall'estero e 7 da altre regioni, Basilicata e Sardegna

FIRENZE —

Altri 44 nuovi casi di Covid in Toscana, secondo il nuovo bollettino diffuso dalla Regione, individuati eseguendo in 24 ore 3.059 tamponi nasofaringei, circa 1.000 in meno di ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 11.219.



Delle 44 positività odierne, 7 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 2 per motivi di vacanza (1 Spagna, 1 Messico), mentre 7 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 1 Basilicata). Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Dei nuovi positivi di oggi, 23 sono contatti stretti di persone già contagiate, altri 21 sono stati identificati attraverso l'attività di screening.

Sono distribuiti su 9 province toscane: Firenze (9), Prato (3), Massa (8), Lucca (6), Pisa (5), Livorno (6), Arezzo (4) , Siena (2) Grosseto (1). L'età media è 36 anni.

Vediamo la crescita dei nuovi casi toscani nell'ultima settimana:

- 24 Agosto: 44

- 23 Agosto: 59

- 22 Agosto: 53

- 21 Agosto: 79

- 20 Agosto: 59

- 19 Agosto: 40

- 18 Agosto: 31

Il totale dei nuovi positivi identificati dal 18 al 24 Agosto è quindi 365. Nella settimana precedente, dal 10 al 17 Agosto, erano stati 162.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate anche 9 guarigioni per un totale di 9.065 persone. Non ci sono stati nuovi decessi e il totale delle vittime resta 1.139.

Gli attualmente positivi in Toscana sono quindi 1.015. Di questi, 44 sono ricoverati in ospedale con i sintomi della malattia, di cui 5 in condizioni gravi in terapia intensiva. Altri 971 sono in isolamento a casa senza sintomi o con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere.

Sono 2.301 (9 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.085, Nord Ovest 822, Sud Est 394).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

- 3.469 i casi complessivi ad oggi a Firenze (9 in più rispetto a ieri), 600 a Prato (3 in più), 794 a Pistoia,

- 1.132 a Massa (8 in più), 1.496 a Lucca (6 in più), 1.012 a Pisa (5 in più), 532 a Livorno (6 in più),

- 762 ad Arezzo (4 in più), 473 a Siena (2 in più), 442 a Grosseto (1 in più).

Sono 507 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 12 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 25 nella Nord Ovest, 7 nella Sud est.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 301 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 430 x100.000, dato di ieri).

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.139 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,5 x100.000 residenti contro il 58,7 x100.000 della media italiana (11° regione).