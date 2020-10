In Italia 9.338 nuovi casi, crollo dei tamponi

Riscendono sotto quota 10.000 i nuovi casi di Covid a livello nazionale ma con 48.000 tamponi in meno. I nuovi decessi sono 73

ROMA — Calano per la prima volta dopo giorni di costante crescita i nuovi casi di Covid-19 in Italia: oggi sono 9.338 contro gli 11.705 di ieri ma la diminuzione è imputabile anche alla netta riduzione dei tamponi eseguiti come sempre accade all'indomani del fine settimana (98.862 contro gli oltre 146.000 di ieri). Il totale dei contagiati in Italia dall'inizio dell'emergenza sale a 423.578.

Cresce l'incidenza del numero di persone positive rispetto al numero complessivo di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, pari al 9,44%.

Sono meno anche i pazienti deceduti: 73 contro 69 di 24 ore fa. Il totale dei pazienti che non ce l'hanno fatta da inizio epidemia sale quindi a 36.616.

Tra le regioni, la più colpita resta la Lombardia (1.678) seguita da Campania (1.583) e, terza, la Toscana che, con 986 casi in più, sfiora i mille contagi giornalieri e supera Piemonte (933), Emilia-Romagna (552) e Veneto (502). L'incremento di casi rilevati più basso oggi si registra in Basilicata, dove sono 22 in più.

Le persone attualmente positive sono 134.003 (+7.766). Nei reparti Covid sono ricoverate 7.676 pazienti (+545) mentre in terapia intensiva il numero dei ricoveri sale a 797 (+47). A livello regionale, 113 sono in Lombardia, 111 nel Lazio, 85 in Campania, 72 in Sicilia. In Toscana sono 62 (+7).