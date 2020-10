Covid, contagi in crescita in Italia, quasi 12mila

Reggio Emilia, sparatoria tra la folla in piazza del Monte: gli spari e le persone in fuga

La curva continua a salire, 11.705 positivi su 146mila tamponi, ventimila meno di ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 69. Ricoveri: + 514

ROMA — Nuovo record di positivi in Italia. Altre 11.705 persone sono risultate positive al coronavirus. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 146.541 (circa ventimila meno di ieri). La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è dell'8%.

Il totale dei casi di contagio nel nostro Paese sale a 414.241 da inizio pandemia. I dati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute a fronte di quelli inviati dalle Regioni.

Risalgono i decessi, 69 (ieri 47). Il totale delle persone positive al virus che sono morte sale a 36.543.

Le persone ricoverate nei reparti Covid sono 7131 (più 514 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva sono 750 (45 più di ieri).

La Lombardia sfiora i tremila nuovi casi (2975) e doppia le altre regioni più colpite, cioè Campania (1376), Lazio (1198) e Piemonte (1123), tutte sopra i mille casi. La Toscana si trova al quinto posto (come ieri), con 906 casi, seguono Veneto (800), Sicilia (548) ed Emilia Romagna (526). Le altre regioni sono sotto ai 500 casi, nessuna a zero. Meno casi in Molise (27).

Intanto in serata è atteso un nuovo Dpcm che indicherà ulteriori restrizioni per contenere il contagio.