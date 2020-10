L'Italia sfiora gli undicimila nuovi contagi

In 24 ore 10.925 nuovi contagi individuati su quasi 166.000 tamponi eseguiti. I morti in più sono 47. Il Governo verso il nuovo Dpcm anti-contagio

ROMA — Non si ferma la crescita dei nuovi casi di contagio da Covid-19 in Italia. Oggi ne sono stati certificati 10.925 in più su 165.837 tamponi eseguiti (ieri erano 10.010). Il totale dei casi di contagio nel nostro Paese, quindi, sale a 402.536 da inizio pandemia. I dati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute a fronte di quelli inviati dalle Regioni.

Da segnalare che, in continuità con quanto rilevato ieri, i decessi, per quanto molti, continuano a calare: sono 47 (ieri erano 55, il giorno prima 83).

La situazione negli ospedali: i ricoveri in terapia intensiva salgono di 67 pazienti (705 in totale), mentre quelli nei reparti Covid sono 439 in più (in tutto 6.617).

Guardando alle singole regioni, quelle in cui l'aumento dei casi è stato più sostenuto sono ancora la Lombardia (2.664), la Campania (1.410) e il Lazio (994). Segue il Piemonte (972) mentre la Toscana (879) è quinta in Italia per incremento di contagiati.

Una situazione in aggravamento costante, seppur leggermente più lento nelle ultime ore rispetto ai giorni scorsi che probabilmente, nelle prossime ore, vedrà il Governo emanare un nuovo decreto contenente le nuove norme per limitare il contagio. Nel pomeriggio, dopo una giornata iniziata con un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi e proseguita con l'incontro tra esecutivo e Regioni e poi con una riunione del ministro Speranza con il Comitato Tecnico Scientifico, Palazzo Chigi ha frenato le indiscrezioni sulle nuove possibili chiusure chiedendo di attendere il provvedimento: il nuovo dpcm, a quanto pare, potrebbe essere illustrato domani, con una comunicazione ufficiale, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.