Covid, in Italia incremento di nuovi casi al minimo da Marzo

I casi attualmente positivi sono scesi sotto i 70.000. Ulteriore calo dei nuovi decessi, 145 in 24 ore. Altri 2.366 guariti

FIRENZE — Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia ammonta a 225.435, con un incremento rispetto a ieri di 675 casi, l'incremento più basso da marzo. I casi attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono scesi a 68.351, con una diminuzione di 1.836 pazienti nell'arco di 24 ore.

Continua a scendere anche il numero delle persone ricoverate in ospedale: tra gli attualmente positivi, 762 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri, 10.311 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 89 pazienti rispetto a ieri, mentre 57.278 persone, pari all’84 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Calo ulteriore dei decessi rispetto a ieri, per quanto il totale resti sempre alto: oggi se contano 145 per un totale a 31.908.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 125.176, con un incremento di 2.366 persone rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le regioni, alla vigilia delle riaperture quella più colpita continua a restare la Lombardia. Ecco la situazione:

- Lombardia 27.430

- Piemonte 10.239

- Emilia Romagna 5.656

- Veneto 4.041

- Toscana 2.802

- Liguria 2.456

- Lazio 3.910

- Marche 2.565

- Campania 1.696

- Puglia 2.017

- Prov. autonoma di Trento 301

- Sicilia 1.555

- Friuli Venezia Giulia 654

- Abruzzo 1.422

- Prov. autonoma di Bolzano 314

- Umbria 78

- Sardegna 405

- Valle d'Aosta 68

- Calabria 422

- Molise 216

- Basilicata 104