Covid, in italia 190 nuovi casi, risalgono i ricoveri

Conte: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare»

Per il secondo giorno consecutivo sono aumentati i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali. Solo tre regioni senza nuovi contagi

ROMA — Continuano a essere altalenanti, di giorno in giorno, i dati sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, si è registrato una nuova risalita dei casi di positività, passati dai 159 di ieri ai 190 di oggi. Scende, di contro, il numero delle nuove vittime che passano dalle 12 di ieri alle 5 di oggi.

Salta all'occhio il dato sui pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali: sono oggi 761, cioè 27 in più rispetto a ieri (già ieri erano risaliti passando da 708 a 734). C'è da rilevare, comunque, che resta invariato a 41 il numero dei pazienti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 11.680 pazienti.

In tutto sono quindi 248.419 gli italiani contagiati dal Covid-19 dall'inizio dell'epidemia, mentre gli attualmente positivi al virus sono 12.482 (8 in più).

I deceduti, dall'inizio dell'emergenza, sono 35.171, appunto 5 in più da ieri. I guariti sono 200.766 (306 in più).

Nessun nuovo caso solo in Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. In Lombardia, ancora una volta, si è avuto l'incremento più sostanzioso: 44 nuovi contagiati. A seguire l'Emilia-Romagna con 42 nuovi casi e il Veneto con 20. In Toscana oggi i nuovi casi di positività al tampone sono 11.