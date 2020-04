Covid, task force per aiutare bimbi e adolescenti

In flight on Vesuvius and inside Pompeii: the (virtual) tour with the Corriere della Sera

Ufficio scolastico regionale e Meyer insieme per rispondere al problema del disagio vissuto dai giovani toscani in questo momento di isolamento

FIRENZE — Da oltre un mese i giovani e le famiglie toscane si stanno confrontando con l'isolamento per evitare il contagio da coronavirus. Scuole chiuse, parchi sbarrati, nessun rapporto sociale e in questo momento di difficoltà a risentirne sono soprattutto bambini e adolescenti costretti per 24 ore chiusi in casa.

Per rispondere al problema del disagio vissuto dalle famiglie toscane l'ufficio scolastico regionale della Toscana in collaborazione con il Meyer, l'ordine degli psicologi e il Comune di Firenze hanno messo insieme una task force attraverso l'applicazione 'App to Young' nata per supportare il disagio giovanile e ideata dalla Fondazione Fiorenzo Fratini insieme all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

All'interno dell'iniziativa l'ospedale pediatrico Meyer ha messo a disposizione supporto psicologico alle famiglie con i bambini a casa, attraverso un numero telefonico dedicato, lo 055 5662547, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e attraverso l'indirizzo mailsupportopsicologico@meyer.it.

Per gli adulti invece l'Ordine degli psicologici a offrire aiuto, attraverso la 'Linea telefonica Covid-19', operativa tutti i giorni dalle 9 alle 19 ai numeri 3316826935 e 055 3282200. Gli adolescenti potranno confrontarsi con l'app gratuita 'App to Young', che integra al suo interno un servizio di chat: in questo caso il servizio di ascolto e counseling online è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e dalla domenica al giovedì dalle 21 e alle 23.