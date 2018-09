Crisi CFT, allarme per migliaia di lavoratori

A lanciarlo il sindacato Filcams Cgil che ha chiesto un confronto sul futuro dei dipendenti della cooperativa specializzata in servizi di logistica

FIRENZE — Un piano industriale credibile e soprattutto un incontro a stretto giro per far luce sulla sorte dei lavoratori della cooperativa CFT che si occupa di servizi di logistica integrata. A chiederlo in una nota in cui esprime tutta la propria preoccupazione per la crisi del gruppo è la Filcams Cgil Toscana.

Nella stessa nota, il sindacato scrive che "serve un piano industriale credibile per dare un futuro allacooperativa - sottolinea il sindacato in una nota - che non può passare dalla riduzione di diritti economici e normativi e diposti di lavoro, perché sono vie ''facili'' ma che non risolvono iproblemi, come dimostrato. E' necessaria una trasparenza neicomportamenti ed una affidabilità che è venuta meno, esoprattutto un gruppo dirigente che si assuma la responsabilitàdella situazione nella quale ha fatto precipitare la storicacooperativa".

Per il sindacato è necessario organizzare "subito i confronti con le organizzazioni sindacali, e un intervento delle istituzioni, delle committenze pubbliche e della grande distribuzione per dare un futuro ad una impresacooperativa che negli anni è stata un punto di riferimento, masoprattutto per trovare soluzioni per il mantenimento deilivelli reddituali e occupazionali delle lavoratrici e deilavoratori".