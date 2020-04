La top 25 dei beneficiari toscani del 5 per mille

Nel 2018 complessivamente i contribuenti toscani hanno donato 21,7 milioni di euro. La classifica dei primi 25 beneficiari, con qualche sorpresa

FIRENZE — ll 5 per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell'Irpef a enti che si occupano di attività di interesse sociale.

Nel 2018, i toscani hanno donato con questo sistema più di 21 milioni e 767mila euro, distribuiti in modo variabile fra 4.173 beneficiati, associazioni di volontariato, associazioni dilettantistiche sportive, ricerca scientifica e sanitaria, aree protette, Comuni, Ministero dei Beni culturali e aree protette.

Qui sotto trovate la classifica dei primi 25 beneficiati in Toscana guidata come più di cinque milioni e 350 mila euro dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ma vediamo la classifica dove non mancano alcune sorprese.

Fondazione ospedale pediatrico Meyer - Firenze - 5.350.000 euro

Associazione Dynamo Camp - S.Marcello Pistoiese - 585.858

Associazione Tumori Toscana - Firenze - 254.643

Associazione cure palliative Onlus - Livorno - 244.142

Fondazione Stella Maris - San Miniato - 212.454

Associazione Italiana Rett Onlus - Siena - 201.087

Progetto Agata Smeralda - Firenze - 161.910

Calcit, Comitato autonomo lotta contro i tumori - Arezzo - 159.178

Pubblica Assistenza, società volontaria di soccorso - Livorno - 158.350

Università degli Studi di Firenze - 111.121

Movimento Shalom - San Miniato - 109.742

Fondazione Italiana di Leniterapia - Firenze - 106.472

Università di Pisa - 95.750

Fondazione Tommasino Bacciotti - Fiesole - 93.559

Comitato autonomo lotta contro i tumori - S.Giovanni Valdarno - 93.237

Fondazione Andrea Bocelli - Lajatico - 87.742

Fondazione Il Sole - Grosseto - 85.530

Associazione italiana ricerca Alzheimer - Firenze - 85.364

La Farfalla assoc. cure palliative Loretta Borzi - Grosseto - 85.066

Universo sociale - Arezzo - 79.005

Associazione Un cuore un mondo - Massa - 73.721

Associazione solidarietà internazionale in Asia - Arcidosso - 70.375

Comune di Firenze - 69.933

Assoc. genitori bambini affetti da leucemia o tumori - Pisa - 65.463

Noi per Voi - Firenze 63.458

TABELLA COMPLETA

Qui sotto invece trovate la tabella con le donazioni attraverso il 5 per mille effettuate sempre nel 2018 nelle varie province toscane.

Nel file allegato qui sotto che potete scaricare, le tabelle con il dettaglio dei contributi del cinque per mille suddivisi per provincia