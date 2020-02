Coronavirus, sospesi i concorsi pubblici

Nel decreto legge del Consiglio dei ministri per l'emergenza coronavirus stop anche ai concorsi pubblici dove si sono registrati casi di contagio

FIRENZE — Sospesi i concorsi pubblici nelle Regioni dove ci sono dei casi accertati di contagio o zone considerate di focolaio e sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tutte le procedure in atto nei prossimi giorni sono state quindi rinviate a data da destinarsi anche per evitare che possa interessare anche le altre regioni d’Italia

Il provvedimento è all'interno del decreto legge approvato dopo il Consiglio dei Ministri straordinario per contenere i focolai di contagio da coronavirus in Italia.

Il comma G dell’articolo 1 del decreto legge approvato dal Governo specifica: “Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”.



Per precauzione sono state rinviate all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, le prove, sia quella scritta che quella pratica, del concorso congiunto tra l'Asl di Bologna, Azienda ospedaliero universitaria di Bologna, Azienda Usl di Imola e Istituto ortopedico Rizzoli per la copertura di posti a tempo indeterminato nel profilo di "Collaboratore professionale sanitario infermiere" previsto per i giorni 25 e 26 febbraio. La nuova convocazione verrà pubblicata il 21 aprile 2020 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.