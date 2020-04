Il Covid-19 in Toscana, giorno per giorno

Cliccando nella categoria CORONAVIRUS presente nel menù, attraverso i nostri articoli è possibile ripercorrere l'evoluzione dell'epidemia in Regione

FIRENZE — Sulle nostre testate ne abbiamo parlato per la prima volta il 20 gennaio con l'articolo "Influenza cinese, controlli anche in Italia" e da allora di giorno in giorno abbiamo scritto di Coronavirus.

Queste, le tappe principali in Italia e nel mondo, dell'evoluzione di una infezione locale divenuta pandemia mondiale

Secondo le ipotesi di uno studio italiano già a novembre – e forse anche a ottobre – il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 aveva iniziato a circolare, in Cina, nella provincia d Wuhan nel dicembre 2019.

Il 7 gennaio il virus veniva isolato, il 9 gennaio le autorità cinesi informavano di un nuovo ceppo di coronavirus, della stessa famiglia dei coronavirus responsabili Sars e della Merse e pochi giorni dopo, il 12 gennaio, veniva sequenziato e la Cina condivideva la sequenza genetica.

L’Oms divulgava la notizia il 10 gennaio, fornendo le istruzioni del caso (evitare contatto con persone con sintomi) e dichiarando che non era raccomandata alcuna restrizione ai viaggi per e dalla Cina ed il 21 gennaio annunciava che il nuovo coronavirus, passato probabilmente dall’animale all’essere umano si trasmette anche da uomo a uomo.

In Italia a fine gennaio pochissimi casi e tutti provenienti dalla Cina con due turisti cinesi di Wuhan contagiati, ricoverati all' ospedale Spallanzani di Roma. Il rischio che l’epidemia si diffondesse passava comunque da moderato a alto e il 30 gennaio l’Oms dichiarava l’ “emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale” e l’Italia, unica in Europa, bloccava i voli da e per la Cina ed il la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicava la Delibera "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (vedi allegato)

L’11 febbraio l' Oms dà il nome alla nuova malattia causata dal coronavirus è Covid-19

Venerdì 21 febbraio 2020 è la data centrale per l'Italia. Emergono diversi casi di coronavirus in Lombardia e alcuni dei paesi colpiti (Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo ed altri) vengono di fatto chiusi, un po’ come avviene ora per l’Italia “zona protetta”.

Mercoledì 4 marzo il governo chiude le scuole e università in tutta Italia e domenica 8 marzo isola la Lombardia, in assoluto la più colpita, e di altre 14 province, che diventano “zona rossa”.

Lunedì 9 marzo, intorno alle 22, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia che tutta l’Italia diventerà “zona protetta”. La regola è contenuta nell’hashtag #iorestoacasa, si può uscire solo per comprovate ragioni di necessità come per fare la spesa, per esigenze lavorative, per l’acquisto di farmaci o per altri motivi di salute.

Mercoledi 11 marzo l’Oms dichiara la pandemia

E di questa pandemia in Toscana ne raccontiamo ogni giorno su tutte le testate QUInews e su ToscanaMedia dove inoltre, cliccando nella categoria CORONAVIRUS presente nel menù, è possibile anche ripercorrere l'evoluzione dell'epidemia in Regione attraverso i nostri articoli.