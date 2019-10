Dodici milioni per le disabilità gravissime

Assegnate alla Toscana le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza da ripartire tra le Zone distretto e le Società della Salute

FIRENZE — La giunta regionale ha approvato una delibera dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi per assegnare alle Zone distretto e alle Società della Salute oltre dodici milioni di euro del Fondo nazionale per la non autosufficienza destinate alle disabilità gravissime. Nello specifico, la somma ammonta a 12.631.07 euro che saranno ripartiti sulla base di indicatori demografici e sulla base del monitoraggio semestrale sull'attuazione degli interventi e sul consumo delle risorse assegnate.

Nel 2018 il Fondo nazionale per la non autosufficienza ha assegnato alla Toscana 31.393.440 euro. Per legge, una quota non inferiore al 50 per cento di queste risorse deve essere destinata alla cura delle persone con disabilità gravissima, incluse quelle con sclerosi laterale amiotrofica, la Sla. Si tratta in sostanza di 15.696.720 euro.