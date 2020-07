Domenica sulla Fipili in coda verso il mare

Una domenica di cielo sereno spinge i toscani verso il mare, sono state segnalate code per traffico intenso sulla Firenze - Pisa - Livorno

FIRENZE — Una domenica soleggiata sulla Toscana fa registrare sulla Firenze Pisa Livorno fin dalle prime ore del giorno code a tratti per traffico intenso che sono state segnalate tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa in direzione Livorno.

Sempre sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, è prevista una deviazione di traffico in orario 22-6 su corsia unica di marcia in carreggiata in direzione Mare, nel tratto dal km 16+400 al km 17+250 e dal km 17+600 al km 17+150 n direzione di Firenze, fino al 21 luglio.