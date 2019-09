Donare il sangue, l'esempio di Saccardi

Dopo aver donato il sangue l'appello ai cittadini dell'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi: "Invito i toscani a fare altrettanto"

FIRENZE — In Toscana è di nuovo emergenza sangue, mai così grave dall'inizio dell'estate. A dirlo e a fare appello ai donatori è l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi che questa mattina ha voluto dare l'esempio e ha donato il sangue al Centro di raccolta Avis nel presidio Piero Palagi.

"In questo periodo di difficoltà - ha detto l'assessore Saccardi - abbiamo fatto tanti appelli, che hanno dato buoni risultati. Le donazioni sono cresciute, ma di sangue c'è bisogno sempre. Quindi invito i toscani a fare come me e ad andare nei centri di raccolta a donare il sangue".

"Sono donatrice da tanti anni, da quando ero una ragazzina – ha detto Saccardi – E ho sempre continuato a darlo. A maggior ragione ora che sono assessore. Credo che le istituzioni debbano fare la loro parte. Il sangue continua ad essere una di quelle cose che non si fabbricano. Per averlo – e ne serve tanto, sempre di più – è necessario poter contare sulla generosità dei cittadini. Dare il sangue è un gesto semplice e indolore. Ed è tra l'altro l'occasione per fare un check up della propria salute. Rinnovo quindi il mio appello ai toscani: andate a donare, non solo quando c'è una situazione di emergenza, ma abitualmente".

"Dopo gli appelli della settimana scorsa, sono stati tanti i cittadini che sono andati a donare: donatori abituali, ma anche molti nuovi donatori. La situazione di emergenza che si era verificata dall'inizio di settembre sta migliorando, ma non si può ancora abbassare la guardia. Rinnovo quindi il mio invito ad andare a donare, e spero che ancora molti toscani vogliano raccoglierlo".

Questi i dati delle prenotazioni: settimana 2-8 settembre: 3.634 prenotazioni; settimana 9-15 : 4.335; settimana 16-22: 4.472; domenica 15: oltre 300 prenotazioni. Il Meteo del sangue è passato da 4 gruppi in emergenza a uno solo in emergenza.