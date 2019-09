"Donne in vetrina per rilanciare il turismo"-VIDEO

La proposta che indigna del consigliere regionale della Lega Salvini fatta nella commissione sviluppo economico. Denuncia della consigliera Monni (Pd)

FIRENZE — "Se mezza Europa ci investe in quell'indirizzo lì... ce lo togliamo il prosciutto dagli occhi? Sono stato vent'anni che vado alle fiere in Germania. In Olanda è uguale, in Francia è uguale: troviamo le donne in vetrina. È turismo anche quello, perché c'è la gente così, se no non ci starebbero".

Questa la frase detta in aula durante la commissione sviluppo in Consiglio regionale dal consigliere leghista Roberto Salvini, il quale ha sostenuto che per rilanciare il turismo in Toscana bisognerebbe puntare sulle "donne in vetrina", le prostitute.

Parole che hanno indignato, ed è stata dura la risposta della vice capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Monia Monni, che con un video postato su Facebook ha denunciato il caso (vedi sotto video allegato).

"Sono indignata e disgustata - dice Monia Monni nel video - la proposta che la Lega ha avanzato in luogo istituzionale quale una commissione consiliare è davvero profondamente offensiva".

"Ancora una volta - continua la vice capogruppo del Pd - la Lega dimostra di essere un partito contro le donne, lo ha dimostrato ampiamente stando al Governo, lo dimostra continuamente dai banchi del consiglio regionale". E continua: "Gravissima è la visione che hanno dell'universo femminile perché questa proposta è davvero offensiva e grave, Volete metterci in vetrina? Bene in Toscana non ci riuscirete mai", conclude Monia Monni.