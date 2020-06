Dopo lo stop ripartono gli screening oncologici

Riprende l'attività sospesa a Marzo per l'emergenza Covid con nuove modalità per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori sanitari

FIRENZE — In Toscana ripartono anche gli screening oncologici dopo lo stop durato tre mesi a causa dell'epidemia di coronavirus che di fatto ha bloccato tutti gli appuntamenti programmati.

La sospensione degli screening oncologici come la mammografia, Pap test/test Hpv e ricerca del sangue occulto fecale, è stata una scelta effettuata dalla Sanità toscana per salvaguardare la salute dei cittadini contro il contagio da coronavirus.

Adesso, visto il calo di contagi su tutto il territorio regionale, ripartono gli screening con nuove modalità pensate per garantire la massima sicurezza di utenti e operatori sanitari, come il distanziamento tra gli appuntamenti, l'utilizzo di mascherine e la misurazione della temperatura.

Inoltre, sottolinea l'Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) sarà data la precedenza a chi si è visto sospendere l'appuntamento, nello stesso tempo saranno aumentati gli accessi con apertura dei presidi su 6 giorni e con fasce orarie più ampie per recuperare il tempo perso in questi mesi di chiusura.

Gli screening oncologici sono gratuiti e consentono di individuare in tempo tumori della mammella, del collo dell'utero e dell'intestino, riducendo così la mortalità.