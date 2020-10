Emergenza Covid, nuova ordinanza per il commercio in Toscana

Il provvedimento è stato assunto dal governatore Giani alla luce della nuova impennata dei contagi e riguarda tutte le strutture di vendita

FIRENZE — In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.765 nuovi casi di Covid a fronte di oltre 17mila tamponi e le strutture ospedaliere sono sempre più sotto pressione (vedi qui gli articoli collegati). Il presidente della Regione Eugenio Giani ha quindi firmato un'ordinanza per varare nuove misure per contenere il contagio, rivolte questa volta al settore del commercio al dettaglio. Le nuove disposizioni saranno in vigore da domani, 31 Ottobre 2020, e puntano a ridurre il rischio assembramenti nei centri commerciali, nei negozi e in tutte le strutture di vendita.

Ecco, in sintesi, alcune delle disposizioni contenute nella nuova ordinanza in attesa del testo integrale del provvedimento: garantire nei centri commerciali almeno dieci metri quadrati di spazio per ogni persona; nel caso dei supermercati e dei negozi che vendono alimenti, consentire l'accesso a una sola persona per nucleo familiare; obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, meglio se di un metro e ottanta centimetri, all'interno delle strutture di vendita; igienizzare frequentemente gli ambienti; organizzare entrate e uscite separate.



Qui sotto, la dichiarazione del presidente Giani per illustrare il provvedimento postata sul suo profilo Facebook.



