Epidemia Covid, 115 posti letto nelle case di cura

Firmato l'accordo tra Asl Toscana Centro e Associazione italiana Ospedalità Privata. Presto gli accordi con le altre due Asl toscane

FIRENZE — La Asl Toscana Centro e le case di cura privata riunite dell'AIOP, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata hanno siglato un accordo per trovare posti letto da destinare alla cura dei pazienti nel corso dell'emergenza Covid-19 in modo da aumentarne la disponibilità sul territorio regionale. Al momento, si legge in una nota dell'AIOP, ne sono stati trovati 115 nell'area che comprende le zone di Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli.

Nello specifico, si legge, sono sette i posti di terapiaintensiva di cui 4 alla IFCA di Firenze e 3 al S. Rita Hospital (presidiodel Maria Beatrice Hospital) a Montecatini Terme. 76 sono i posti diricovero ordinario disponibili: 16 presso IFCA di Firenze, 18 al MariaBeatrice Hospital di Firenze, 20 alla Casa di Cura Villa Cherubini diFirenze, 12 al Valdisieve Hospital di S. Francesco di Pelago (Firenze),10 alla Casa di Cura Leonardo da Vinci (Empoli-Firenze). 22 sono iposti letto di low care (lungodegenza) a disposizione nella ClinicaFrate Sole di Figline-Incisa (Firenze). Infine, 5 sono posti diriabilitazione respiratoria alla Villa delle Terme di Impruneta(Firenze).

Nei prossimi giorni l'accordo dovrebbe essere esteso anche alle altre due Asl della Toscana, la Nord Ovest, che comprende i territori di Massa Carrara, Lucca-Versilia, Pisa e Livorno e alla Sud Est che comprende Siena, Arezzo, Grosseto.