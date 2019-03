Europee, alleanze a sinistra, Rossi c'è

Il governatore Enrico Rossi ha postato con soddisfazione su Facebook il simbolo con cui il PD si presenterà alle prossime elezioni europee

FIRENZE — Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in un post su Facebook si dichiara ancora una volta favorevole alle alleanze in vista delle elezioni europee e che alle prossime elezioni appoggerà quindi il Pd.

"Io sarò lì, a fare la mia battaglia come uomo della sinistra socialista, con spirito inclusivo e intento ricostruttivo''. C'è la lista unitaria e il simbolo che riconosce il ruolo del Pd ma senza boria e autosufficienza, aprendosi, con ''siamo europei'', come anche io avevo sostenuto, alle forze civiche, ai liberali, ai progressisti, ad associazioni cattoliche".

"C'è anche un richiamo al socialismo e ai socialisti e democratici europei che è l'area a cui appartengo, non solo idealmente, ma anche come presidente di regione - prosegue Rossi-. Ci potevamo aspettare un riferimento più forte e esplicito al socialismo. Tuttavia, il posto della sinistra socialista non può che essere lì, riconoscendosi in quel quadrato rosso e, dentro quel campo, impegnandosi e lottando sui temi della tutela del lavoro, della conversione ecologica dell'economia e della giustizia sociale; per un'Europa diversa, più unita, sociale e democratica. Non ci sono, a mio parere altre soluzioni, se non a rischio di settarismo e di dispersione del voto".

Per Rossi "la ricostruzione della sinistra si deve fare, come diceva Alfredo Reichlin, con spirito inclusivo e intento ricostruttivo.La ragione grande della giustizia sociale si difende meglio in un campo largo che in uno spazio ristretto. Questa è la lezione che ci ha dato il popolo di sinistra con il voto del 4 marzo. Sarebbe un errore terribile non averla imparata. Io farò con convinzione e impegno la campagna elettorale per le europee e per le amministrative".