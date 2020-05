I tesori toscani tra i "Luoghi del Cuore"

Coronavirus, tamponi e test sierologici: quali sono le differenze e come funzionano

Fino a dicembre si possono votare i propri siti artistici preferiti nel decimo censimento del FAI. Due testimonial dell'iniziativa scelgono la Toscana

FIRENZE — Torna per la decima volta il censimento "I luoghi del Cuore" promosso dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Da ora fino a dicembre si potranno votare i propri siti artistici e storici preferiti e contribuire, in questo modo, a salvarli: i luoghi più votati verranno infatti premiati con premi, nell'ordine, di 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro. Il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video, storytelling o promozionale, realizzato a cura della Fondazione. Si vota tramite il sito internet del FAI.

L'arco temporale a disposizione di chi vuole votare segnalando il proprio luogo del cuore va dal 6 maggio a 15 dicembre prossimo.

E tra i volti celebri testimonial dell'iniziativa c'è già chi ha scelto i suoi luoghi del cuore in Toscana: è il caso dell'attore pisano Renato Raimo che ha proposto il Monte Pisano e dell'attore romano Massimo Wertmuller che invece ha puntato il dito su un classico, l'Abbazia di San Galgano a Chiusdino, in provincia di Siena.

Quest'anno, poi, il censimento si arricchisce di due classifiche speciali: "Italia sopra i 600 metri" dedicata ai luoghi del cuore in montagna e "Luoghi storici della salute", categoria quest'ultima estremamente che si ammanta di un valore ancora superiore alla luce dell'emergenza sanitaria di questi mesi.