La pelletteria toscana vuole mantenere il podio

Il comparto scalpita per recuperare la stagione e confermare il primato della Toscana in Italia. Da qui nel 2019 è partito il 42 per cento dell'export

FIRENZE — I pellettieri toscani hanno fretta di ripartire per recuperare il tempo perso a causa dell'emergenza Covid e riportare il fatturato ai livelli del 2019 quando, spiega Assopellettieri, le esportazioni hanno toccato i 10,3 miliardi di euro con una crescita del 13,1 per cento sul 2018: su questa percentuale la Toscana ha pesato in modo significativo visto che proprio qui si è registrata una crescita del 36,1 per cento rispetto al 2018, guidata da Firenze che ha raggiunto un incremento pari al 52,1 per cento.

A dare voce alla categoria è il vicepresidente di Assopellettieri con delega al Distretto Toscano Andrea Calistri: "È una grande soddisfazione veder tornare operative tutte le aziende toscane della pelletteria. Abbiamo seguito da vicino tutti i passaggi, dal primo accordo tra Confindustria moda e le rappresentanze sindacali all’allegato al Dpcm del 26 aprile per il riavvio delle attività propedeutiche alla riapertura, passando per la partecipazione al tavolo per il perfezionamento dell’ordinanza regionale. Ora puntiamo a dare stabilità alle imprese".

La rilevanza del comparto pelletteria in Toscana è testimoniata dai numeri resi noti da Assopellettieri: nel 2018 in Italia erano attive 4.602 imprese, di cui il 48 per cento, cioè 2.211, in Toscana. Su 34.313 addetti del settore il 53.3 per cento, per un totale di 18.288 era toscano.

Secondo i dati del Centro Studi Confindustria Moda (su dati Infocamere Movimprese aggiornati al 2018), nella maggioranza dei casi (70 per cento), di imprese che non hanno più di 5 addetti, poco più del 12 per cento ne ha da 10 a 19 e quasi il 10 per cento da 6 a 9. Il 7 per cento da 20 a 49 mentre solo l'1,1 per cento ha tra i 50 e i 90 addetti e lo 0,4 per cento ha tra 100 e 249 lavoratori. Solo lo 0,1 per cento conta tra 250 e 499 e oltre 500 addetti.

Resta, da parte del comparto, la richiesta di risorse finanziare immediate per garantire gli investimenti che, nei piani di Assopellettieri, dovranno garantire la ripartenza: "Insomma - conclude Calistri - nei nostri piani c’è già la fase 3".