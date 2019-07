Festività, i giudici danno ragione ai lavoratori

La sentenza di Firenze dà ragione ai dipendenti di Toscana Aeroporti in merito all'astensione dal lavoro, adesso sperano anche gli autisti di Ataf

FIRENZE — Nei giorni di festività nazionali previsti dal calendario tutti i lavoratori, anche chi opera nel settore aeroportuale e del trasporto pubblico, eccetto quelli della sanità, hanno diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa. Così ha stabilito la corte d'appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta avanzata da una decina di dipendenti di Toscana Aeroporti, assistiti dallo studio Conte Martini Ranfagni e supportati dal sindacato Usb.

L'avvocato Danilo Conte ha sottolineato che il pronunciamento è solo un orientamento per quanto riguarda altre cause che potrebbero essere intentate, ma ha precisato che "è già pendente una causa in primo grado di un'altra decina di lavoratori dell'aeroporto, ferma in attesa di questa decisione della corte d'appello, ed è analogamente ferma una causa pilota di un gruppo di lavoratori Ataf". Il legale ha concluso "dovranno essere le parti ad individuare forme e modi per garantire ai lavoratori che decidano di lavorare nei giorni festivi una adeguata compensazione".