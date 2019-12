Termometro giù, strade di ghiaccio e incidenti

Il freddo polare ha formato lastroni di ghiaccio sulle strade. Problemi in Mugello, nel fiorentino e nel pistoiese. Tamponamenti e feriti in lucchesia

FIRENZE — Le temperature scese sotto lo zero nella notte hanno causato la formazione di ghiaccio sulle strade in particolare nell'area fiorentina dove la Città Metropolitana ha segnalato disagi alla viabilità. I mezzi spargisale sono entrati in azione subito per cercare di limitare i problemi segnalati soprattutto nel Mugello che peraltro sta cercando di tornare alla normalità mentre ancora lo sciame sismico non si è placato.

In lucchesia, nelle prime ore della mattinata, si sono verificati tre incidenti con quattro feriti a Massa Macinaia e all'altezza della Galleria di Ponte a Moriano.

A segnalare il ghiaccio sono stati anche la polizia stradale e la polizia municipale. I problemi non sono limitati all'area fiorentina, ma anche al pistoiese dove molti si sono trovati in difficoltà fin dalla prima mattinata: non solo gli automobilisti alle prese con le auto che slittavano ma anche i pedoni costretti in alcuni punti a cercare appigli per non scivolare sui marciapiedi.

La protezione civile, in previsione dell'ondata di gelo, aveva diramato nei giorni scorsi l'allerta gialla per buona parte della Toscana.