Furti d'arte, la Toscana sorvegliata speciale

Reati in calo nel 2018 ma il patrimonio artistico toscano resta nel mirino di ladri e ricettatori. Recuperate opere per un milione e trecentomila euro

FIRENZE — Nel 2018 in Toscana i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Firenze hanno recuperato beni artistici per un milione e 300mila euro. Il bilancio è stato presentato a Firenze in occasione della riconsegna di preziose opere rubate a musei, archivi e chiese. I furti d'arte sono diminuiti del 26 per cento rispetto al 2017, 48 contro 65 e sono stati avviate importanti attività per il recupero di opere all'estero come il Vaso di Fiori del fiammingo Van Huysum della collezione della Galleria Palatina di Firenze portato via nel 1944 da un soldato tedesco.

Molte le opere rintracciate e restituite dai carabinieri. Tra queste ce ne sono alcune scomparse da decenni e rintracciate grazie a indagini meticolose, come nel caso del furto commesso al Museo Mozzi-Bardini di Firenze nel 1976.

La Toscana resta uno degli obiettivi sensibili per i ladri d'arte per il suo patrimonio sparso, non solo nei musei ma anche nelle innumerevoli chiese presenti sul territorio, spesso in zone periferiche e di campagna.

Nel corso del 2018 sono state anche recuperate 34 opere d'arte contemporanea contraffatte.