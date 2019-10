"Gara Tpl, la Regioni aspetti il Tar"

Mobit di nuovo all'attacco dopo la risposta della Regione alla richiesta di sospensiva dell'aggiudicazione del servizio tpl presentata dal consorzio

FIRENZE — Resta rovente il clima sulla gara per l'aggiudicazione a un unico gestore del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma. Il consorzio Mobit, che nei giorni scorsi ha presentato al Tar della Toscana una richiesta di sospensiva dell'aggiudicazione della gara ad Autolinee Toscane per nove anni, ha replicato alla Regione. Quest'ultima, alla notizia del nuovo ricorso al Tar, aveva detto di rispettare "obblighi e tempi previsti negli accordi sottoscritti dalle parti", dunque anche da Mobit, nella "vicenda del trasferimento di beni da Mobit ad Autolinee Toscane".

In una nota, adesso, il consorzio scrive: "La Regione Toscana dimentica che lo stesso“contratto ponte” fa salvi, in merito al trasferimento di beni e personale, eventuali provvedimenti giurisdizionali di sospensione degli atti della procedura". Nella stessa nota, Mobit ricorda ancora una volta che si attendono anche le sentenze del Consiglio di Stato sui ricorsi precedenti e l’esito di un altro contenzioso davanti al Tar Toscana la cui udienza di merito è stata fissata per il 26 febbraio 2020.

Per Mobit, la Regione "impone il trasferimento ad Autolinee Toscane dei beni e del personale, in violazione dell’art. 4, 1° comma, dell’accordo sottoscritto con Autolinee Toscane e Mobit contemporaneamente al “contratto ponte”. Per far ciò persiste nella falsa interpretazione della pronunzia della Corte Europea di Giustizia affermando che sarebbe stato verificato positivamente che Autolinee Toscane poteva partecipare alla gara, mentre la Corte ha affrontato solo una questione preliminare" su cui si aspetta la pronuncia del Consiglio di Stato.

Il consorzio conclude che "la pervicacia della Regione Toscana nel volere imporre alle Aziende consorziate di Mobit il trasferimento ad Autolinee Toscane dei beni immobili, dei bus, del personale (per il che sono già in corso le complicatissime attività propedeutiche) senza attendere l’esito dei pronunciamenti giurisdizionali suddetti, infliggendo così alle Aziende gravissimi ed irreparabili danni, costituisce operazione contraria al buon senso oltre che violazione del principio di “buona amministrazione” al quale tutte le amministrazion ipubbliche sono legalmente tenute".