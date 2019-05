La Garante per l'infanzia è Camilla Bianchi

Il nuovo garante dell'infanzia della Toscana è Camilla Bianchi. La nomina è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale

FIRENZE — Camilla Bianchi è il nuovo garante dell'infanzia della Toscana, la sua nomina è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale con 21 voti a favore, 5 contrari e 6 astenuti.

Laureata con lode in Scienze politiche a Pisa, Camilla Bianchi è stata professore a contratto in diritti umani, diritti dei minori e diritti delle donne all'università di Urbino e di Roma Tor Vergata. Tra le varie attività, nel 1999 Bianchi è stata consulente per l'Unità non discriminazione, pari opportunità, conciliazione lavoro e famiglia, servizi di cura all'infanzia nei luoghi di lavoro della Commissione europea a Bruxelles.

In rappresentanza del Dipartimento pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, ha fatto parte del Comitato interministeriale dei diritti umani (Cidu) per la verifica dell'attuazione delle convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sui diritti delle donne (2005-07), ed è stata consulente nell'ambito dei fondi strutturali nell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (2010-15).

Inoltre ha fatto parte del tavolo interministeriale del Piano nazionale contro la violenza alle donne e ai minori (2013-15), e del tavolo tecnico interistituzionale per la promozione dell'allattamento al seno (2014-15).

In rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (2010-13), Bianchi ha fatto parte del tavolo di concertazione per la predisposizione di linee guida per l'avanzamento delle giovani donne nell'istruzione scientifica superiore, e della Commissione nazionale per le parti opportunità quale esperto del Ministro.